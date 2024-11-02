Пошкодження зафіксовані в пʼяти районах області: КОВА уточнила дані про ранкову атаку

У Київській області зросла кількість об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожої атаки, яку росіяни здійснили вранці суботи, 2 листопада.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Станом на 16:30 в пʼяти районах області пошкоджено 11 приватних будинків, квартира та фасад в 2-х багатоповерхових будинках, 2 господарчі споруди, 2 магазини. Пошкодження незначні – вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади та дахи", – йдеться у повідомленні.

Кравченко додав, що також зазнали пошкоджень лінії електропередач. Внаслідок знеструмлення без світла залишились 1860 абонентів в одному з населених пунктів області. За словами начальника КОВА, енергетики вже відновили електропостачання.

"Також внаслідок падіння уламків збитих цілей в приватному господарстві згорів комбайн. В інших населених пунктах пошкоджено 2 автомобілі. Крім того, в одному з районів ліквідована пожежа трав'яного настилу", – додав Кравченко.

Він також підтвердив, що внаслідок ранкової атаки 82-річна жінка отримала уламкове поранення.

"Жінка доправлена до лікарні. Стан задовільний. Надається вся необхідна медична допомога", – уточнив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, у суботу, 2 листопада, російська терористична армія завдала повітряного удару по Дніпропетровщині. У Дніпровському районі пролунав вибух. За попередньою інформацією, поранення отримали п'ятеро людей.

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