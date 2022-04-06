Київська область майже звільнена від окупантів, але залишилися ДРГ, йде очищення - Зеленський

Президент України пояснив, чому російські війська відходять з Київського напрямку.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому каналу Habertürk розповів, що наразі російських окупантів майже повністю вигнали з Київської області.

За словами очільники держави, там ще залишаються окремі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ), проте українській військові займаються очищенням області.

"Сьогодні Київ, Київська область майже звільнена. Чому кажу майже? Тому що ще працює наша Служба безпеки. Наші військові працюють, тому що ті чи інші невеличкі ДРГ залишилися. Але йде очищення нашої області.

Вони відійшли, тому що в нас потужна армія. Або вони відійшли, тому що це зміна тактики? Ми вважаємо, що це і перше, і друге разом. Перше - вони не витримали і не змогли тиснути на нас більше. Вони не витримали нашої відсічі та пішли, зробили поступки назад. А друге - це, справді, вони розраховують битися за Донбас нашої держави, за тимчасово окупований схід країни, і будуть бої на півдні", - сказав Зеленський.

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