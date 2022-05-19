Київська тероборона опановує новітню зброю від партнерів, щоб не лише зупинити ворога, а й іти у наступ

Київська тероборона опановує новітню зброю від партнерів, щоб не лише зупинити ворога, а й іти у наступ

Поки одні бійці територіальної оборони допомагають на фронті нищити орків - інші вдосконалюють наступальні дії та опановують нову зброю, яку Захід надсилає Україні.

Мотивація і моральний дух тероборонівців на третій місяць війни зашкалюють, йдеться в ТСН.

Попри те, що рашистів із столиці та області українські воїни вибили вже давно - на більшості полігонів Київщини тероборона продовжує вдосконалювати навички не лише оборонятися, а і наступати.

В мирному житті були ІТ-івці, слюсарями, водіями чи будівельниками. Ця дівчина із позивним "Руда" покинула професійний спорт і стала медиком у теробороні, бо має медичну освіту і вдома не всиділа.«В мене маленькі діти, ми їх відвезли у безпеку і якби всі ми тут», - каже "Руда".

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Не всидів вдома і пенсіонер Володимир. За місяць навчився стріляти з рідних видів зброї і, упевнений, що буде корисний для перемоги.

А щоби ні в кого не було сумнівів, що високоточна зброя доходить не лише до регулярної армії, а й до майже всіх підрозділів тероборони - боєць із позивним "Бош" показує керовану протитанкову ракету NLAW. Каже навчитися з неї підбивати танки можна менше ніж за день. «Ззафіксували ціль – далі ракети зробить все сама. Якщо ми з вами попрацюємо пів годинки, я думаю ви справитеся самостійно з цим пристроєм», - каже боєць.

За інформацією штабу територіальної оборони із 32 бригад вже 25 воює на фронті. Решта вчиться опановувати західну зброю на місцях і чекає наказу - зачищати міста від рашистів. «Задум територіального загону в цьому і полягав, щоб використати знання і вміння на територіях, тих людей, які там проживають. Якщо буде наказ йти під Харків чи Попасну, ми підемо, ми люди військові», - каже заступник командира 137 батальйону Валерій Мартишко.

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