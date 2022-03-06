Київське метро та наземний транспорт працюють в режимі перевезень

Київське метро та наземний транспорт працюють в режимі перевезень

Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Київський метрополітен у столиці працює в режимі перевезень, орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" у неділю, 6 березня.

Так, рух по червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет".

По синій лінії поїзди курсують ст. "Героїв Дніпра" - ст. "Теремки". Без зупинки на станціях:

"Майдан Незалежності"

"Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях:

"Палац спорту",

"Кловська",

"Золоті ворота"

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття", - йдеться в повідомленні.

Про те, як Київ готується до нового дня спротиву - у нашому матеріалі.