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Київське метро та наземний транспорт працюють в режимі перевезень

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Київське метро та наземний транспорт працюють в режимі перевезень

УНІАН

Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Київський метрополітен у столиці працює в режимі перевезень, орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" у неділю, 6 березня.

Так, рух по червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет".

По синій лінії поїзди курсують ст. "Героїв Дніпра" - ст. "Теремки". Без зупинки на станціях:

  • "Майдан Незалежності" 
  • "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях:

  • "Палац спорту",
  • "Кловська",
  • "Золоті ворота"

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття", - йдеться в повідомленні.

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  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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