Київський зоопарк прихистив понад сотню звірів із різних областей і вже відкрився для відвідувачів

Київський зоопарк відкрив свої двері і відвідати його нині можна з 10 і до 16, це на кілька годин менше ніж було до повномасштабної війни.

Через війну звіринець поповнився новими мешканцями - із різних місць врятували та дали укриття 141 тварині. Нині вони проходять реабілітацію, а деяких врятованих - відвідувачі вже можуть побачити, йдеться в ТСН.

В зоопарку кажуть, що в довоєнний час людей приходило в два рази більше. І сподіваються, що скоро відвідувачів стане більше. Однак, насправді, і зараз людей тут чимало. Раді бачити відвідувачів і самі тварини. «Вони дуже раді були зустрітися із відвідувачами, бо вони теж сумують, бо їм теж набридає, коли вони бачать одні і ті ж обличчя поруч із собою»,- кажуть працівники.

Бойові дії стали справжнім випробуванням для тварин Київського зоопарку. Постійні вибухи неабияк лякали тварин. Найтяжче, кажуть, було 17-річному слону Хорасу. «Слон першиий тиждень був дуже важкий, він сидів на антидеприсантах, ми йому добавляли у воду ліки і в нас було таке цілодобове чергування»,- розповідає директор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Згодом Хорас трохи звик, тепер навіть має нові навички. «Ми його навчили за дві хвилини заходити до зимового приміщення», - розповідають працівники.

За тваринами пильно стежила Вікторія, яка жила в зоопарку півтора місяця, вона дуже хвилювалися за своїх улюбленців. «Перші дні було - це просто було така суцільне гупотіння, тому всі тварини були налякані»,- розповідає вона.

Але бойові дії все ж залишили відбиток на деяких тваринах. «Пелікани подавили свої яйця, є таке, є в нас і самка лемура відмовилася годувати своє дитинча», - розповідають працівники.

Та йому дали раду. Малечі, яка народилась 3 березня, саме в розпал бойових дій, дали ім’я Байрактар. Нині він почувається добре, дуже жвавий. І тут обіцяють, що відвідувачі зможуть його побачити разом з родиною вже до осені. Байрактар дуже грайливий, у нього також є брат, який народився в той же час, хоча можливо це і сестра - представники зоопарку поки не знають стать. Однак ім’я вже вигадали: Джавелін або Джавеліна.

Запрацював Київський зоопарк: як почуваються тварини, які пережили бойові дії

Поповнився зоопарк не лише лемурами, тут тепер живуть і тварини, яких врятували. «Перші дні люди привозили тварин, давали там якусь коробку, нате і їхали. Так у нас з'явилися і мавпи, і черепахи, і папуги, і якісь там і змії. Це або приватні були колекції, частина там була Ясногородка - ферма там»,- розповідає директор зоопарку.

Врятували також і тигрицю Ділалу з приватного зоопарку на Харківщині. Тепер вона освоюється в Київському зоопарку. Інші врятовані поки проходять реабілітацію та сидять на карантині, однак скоро, обіцяють у звіринці, відвідувачі зможуть побачити всіх.

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