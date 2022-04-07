Київську, Чернігівську та Сумську області звільнили від окупантів – Шмигаль

Втім, ворог продовжує завдавати ракетних ударів по всій Україні.

Українські захисники вибили російських окупантів з із Київської, Чернігівської та Сумської областей.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні.

"Великий народе України. Ми з впевненістю можемо сказати, що черговий етап нашої визвольної війни завершився перемогою України. Плани ворога зламано. Російські терористичні війська вибито із Київської, Чернігівської та Сумської областей", - повідомив Шмигаль.

Втім, війна ще триває. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по всіх Україні. Корім цього військові РФ не полишають спроби захопити Схід та Південь.

"Війна далека від свого завершення. Ворог не полишає спроб захопити наші землі на Сході й на Півдні. Продовжує завдавати ракетних ударів по всій країні. Тому зараз наше завдання – це з подвійними силами стати всі разом до роботи, аби продовжувати давати відсіч агресору", - додав Шмигаль.

Брифінг Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 7 квітня 2022 року

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