Київську область росіяни атакували дронами-камікадзе: у Білій церкві повідомляють про вибухи

Внаслідок атаки дронів-камікадзе у Білій Церкві виникли пожежі на об'єктах інфраструктури, є один постраждалий.

У ніч проти 5 жовтня у Київській області під час оголошеної о 1.33 повітряної тривоги місцеві мешканці в соцмережах повідомили про характерні звуки польоту іранських дронів-камікадзе, які застосовують для атак російські окупанти. Згодом у Білій Церкві було чутно щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють очевидці.

Згодом у Київській ОВА підтвердили інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві.

"За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада повідомила, що на місці працюють усі екстрені служби.

"Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо", - повідомили в Київській ОВА.

Раніше увечері 4 жовтня в Одесі та Дніпрі було чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги. Як повідомляли Telegram-канали у небі над Одеською областю внаслідок успішної роботи були збиті так звані "мопеди" – російські дрони іранського виробництва.

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