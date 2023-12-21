"Київстар" відновив усі сервіси після хакерської атаки та заявив про відшкодування абонентам

Зокрема, після атаки компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.
Компанія “Київстар” повідомила, що після хакерської атаки відновила усі сервіси, які постраждали.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Як зазначається, усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку, знову доступні користувачам. Фахівці працювали 24/7, щоб якнайшвидше все полагодити до свят, аби громадяни могли користуватися мобільним зв’язком.
“Вдячні кожному, хто продовжував підтримувати та вірити в нас. Саме тому наша команда: скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів; виділяє 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ”, - наголосили в “Київстарі”.
Там також додали, що тарифна плата не буде стягуватися:
- у абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою “Домашній Інтернет” із 22.12 по 21.01;
- у бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;
- у користувачів “Домашнього Інтернету” та “ВСЕ РАЗОМ2 з 1.01 по 31.01.
Нагадаємо, що представник Мінцифри запевнив, що навіть у разі злому "Дії", як це було з "Київстаром" ворог не отримає жодної важливої інформації про користувачів.
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