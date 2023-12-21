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"Київстар" відновив усі сервіси після хакерської атаки та заявив про відшкодування абонентам

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Київстар" відновив усі сервіси після хакерської атаки та заявив про відшкодування абонентам

"Київстар" / Фото edscoop.com

Зокрема, після атаки компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

Компанія “Київстар” повідомила, що після хакерської атаки відновила усі сервіси, які постраждали. 

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Як зазначається, усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку, знову доступні користувачам. Фахівці працювали 24/7, щоб якнайшвидше все полагодити до свят, аби громадяни могли користуватися мобільним зв’язком.

“Вдячні кожному, хто продовжував підтримувати та вірити в нас. Саме тому наша команда: скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів; виділяє 100 000 000  гривень на потреби ЗСУ”, - наголосили в “Київстарі”.

Там також додали, що тарифна плата не буде стягуватися:

  • у абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою “Домашній Інтернет” із 22.12 по 21.01;
  • у бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;
  • у користувачів “Домашнього Інтернету” та “ВСЕ РАЗОМ2 з 1.01 по 31.01.

Нагадаємо, що представник Мінцифри запевнив, що навіть у разі злому "Дії", як це було з "Київстаром" ворог не отримає жодної важливої інформації про користувачів.

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Дата публікації
Перегляди
272
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