Кладовище вагнерівців у Росії зросло майже в сім разів: фото з супутника

Цвинтар російських найманців групи "Вагнера" у станиці Бакинська Краснодарського краю стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.

Про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies і відеозаписи, які опублікувало The New York Times.

Уряд США стверджує, що втрати "Вагнера" на війні Росії проти України обчислюються тисячами. 90 відсотків із них — ув’язнені, яких завербували на війну в обмін на звільнення з в’язниці, якщо вони виживуть.

На супутниковому знімку, зробленому 24 січня, видно близько 170 ділянок для поховання в районі кладовища, де, як відомо, поховані бойовики. Ця кількість зросла майже в сім разів, у порівнянні з тим, що було видно на супутникових знімках всього два місяці тому.

Фото: Maxar Technologies

Нагадаємо, за підрахунками США, на території України воює близько 50 тисяч вагнерівців, з них 90% - зеки, мобілізовані в російських колоніях. У Білому домі повідомили, що цього тижня групу "Вагнера" визнають терористичною організацією. Це потягне за собою і додаткові санкції.

ПВК Вагнера - російська військова структура, до складу якої входять найманці. Була створена 2013 року. Брала участь в бойових діях на Донбасі (на стороні Росії) та Сирії (на боці режиму Асада, союзника Росії).

Визнання ПВК “Вагнер” терористами

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