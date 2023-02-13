"Класична російська інтрига": Подоляк висловився про великий наступ окупантів

Росія розповсюджує інформацію про "великий наступ" в Україні, щоб залякати офіційний Київ і західних союзників і змусити піти на поступки агресору.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

Як зауважив Подоляк, "великий наступ" окупантів триває вже майже рік - з початку повномасштабного вторгнення.

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"Півтора місяці тому з'явилася нова гібридна компонента - вони почали говорити про великий наступ, щоб налякати нас. Вони досі вважають, що українців можна чимось налякати. Вони хотіли налякати таким самим чином Європейський Союз, щоб європейці почали робити так, як до початку повномасштабного вторгнення - "умиротворення агресора за рахунок України". Тоді б Європа почала тиснути на нас - давайте щось віддамо, і за рахунок повної віддачі територій ви можете отримати якийсь мир", - пояснив радник керівника ОПУ.

За його словами, це "класична російська інтрига, яка всім очевидна".

"Тому вони поширюють гібридну компоненту про наступ з півночі, з півдня, тисячі мобілізованих, які все на своєму шляху будуть змітати... Наступ і не закінчувався. Трошки було знижено інтенсивність під новий рік, після того вони на Донецькому і Луганському напрямку намагалися дуже і дуже активно рухатися вперед. Це їм не вдається", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОПУ зазначив, що росіяни "накопичили на окупованій території низку своїх мобілізованих, але, якщо порівняти їх з тими, які рік тому заходили на нашу територію - це два великі різниці".

"Вони просуватися не будуть - для цього в нас є Збройні сили України, але будуть говорити про великий наступ, якого треба щоб усі боялися", - додав він.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також розповів, що ЗСУ потрібно ліквідовувати по 5 тисяч окупантів щодня, щоб війна закінчилась швидше. Для цього Україні потрібні далекобійні ракети, сучасні танки та літаки.

Західні ЗМІ 6 лютого повідомили, що повномасштабні наступальні дії армії Росії в Україні можуть розпочатися протягом 10 днів.

Президент України Володимир Зеленський особливо наголошує на тому, що російські окупанти намагаються оточити місто Бахмут.

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