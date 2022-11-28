Кличко повідомив, чи скоротять найближчим часом комендантську годину у Києві

У Києві поки що не будуть скорочувати тривалість комендантської години.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, рішення про зміну тривалості комендантської години буде ухвалюватися Радою оборони Києва, враховуючи рекомендації військових. Адже її було запроваджено в цілях безпеки самих жителів столиці.

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"Поки що обговорення щодо збільшення чи зменшення комендантської години не було. Ми це питання поки не розглядали, бо воно не є актуальним", - сказав Кличко.

Зазначимо, що наразі комендантська година в Києві триває від 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях; переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки. Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування.

Нагадаємо, на Полтавщині від 19 листопада скоротили час комендантської години. Вона діє від 23:00 до 05:00. Також дозволили продавати алкоголь до 20.00, а не 18.00, як це було раніше.

До слова, українців попереджають, що російські окупаційні війська можуть влаштувати нові обстріли об’єктів енергетики України протягом тижня. Людей закликають максимально підготуватися до потенційної атаки. Що саме треба зробити, читайте тут.

Влада Києва також готується до блекауту, який може статися внаслідок атак РФ, і закликає кожного з жителів столиці мати вдома запаси технічної і питної води, продуктів харчування, теплих речей. Крім того, киянам радять, за можливості, домовитися із друзями чи знайомими, які живуть в передмісті столиці, на випадок блекауту певний час провести там.

Водночас у разі блекауту евакуації у Києві не передбачається.

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