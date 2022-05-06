Кличко повідомив, чи запроваджуватимуть у Києві та області на 8-9 травня комендантську годину

Військове командування поки не планує на 8-9 травня запроваджувати комендантську годину в Києві та області.
Місто в ці дні ніяких заходів проводити теж не планує.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Друзі! На 8-9 травня запроваджувати комендантську годину в Києві та області військове командування поки не планує. Місто в ці дні ніяких заходів проводити теж не планує. Бо, нагадаю, під час воєнного стану масові заходи заборонені. Якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку", - зазначив він.
Кличко також додав, що в ці дні буде посилене патрулювання в місті, охорона громадського порядку та закликав киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки є висока вірогідність ракетних обстрілів.
"Сьогодні не час для масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями. Будьте уважними і дотримуйтеся правил безпеки воєнного часу. Нагадую також, що відвідувати ліси та лісопаркові зони в столиці та передмісті заборонено. Бо в багатьох із них досі працюють піротехніки. Також прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу слідувати в укриття. В найближчі дні висока вірогідність ракетних обстрілів у всіх регіонах України", - наголосив міській голова Києва.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Російська Федерація 9 травня має намір офіційно оголосити Україні війну.
24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 72-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- Арестович розповів, що буде після 2-3 тижнів боїв на Донбасі
- Загинули три покоління жінок: нові деталі ракетного удару по Одесі, який забрав життя немовляти, його мами і бабусі
- "Я даю 99%, що провалиться": Арестович розповів про наступ російських військ на Донбасі та Півдні