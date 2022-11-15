Кличко повідомив, скільки людей у Києві залишилися без світла через удари РФ

У Києві через масовану ракетну атаку Росії без світла залишилася щонайменше половина міста.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК Укренерго, енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в столиці", - заявив міський голова.

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Мер пояснив, що після обстрілу екстрено вимкнути світло довелося, щоб збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

"Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! У столиці без світла попередньо щонайменше половина клієнтів", - додав Кличко.

Нагадаємо, через масований обстріл РФ 15 листопада без світла залишилися щонайменше частина Львова, Рівного, Житомир повністю без електропостачання, у Харкові через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро.

У результаті російської атаки на Київ є два прильоти в Печерському районі. Окупанти влучили в два п'ятиповерхові будинки. У результаті в них спалахнули пожежі.

Також є ще один приліт у Печерському районі. Теж влучання в багатоповерховий будинок. О 17:02 Кличко повідомив, що на Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають.

У результаті пошкодження об'єктів інфраструктури росіянами у Черкаській області також попередили про аварійні відключення світла.

Також у зв'язку з масованими ракетними ударами по всій Україні зараз на Полтавщині впроваджені аварійні відключення електроенергії на всі 10 черг.

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