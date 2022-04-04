Кличко пояснив, чому киянам та мешканцям передмість поки що не варто повертатися додому

Віталій Кличко повідомив, що людям не варто їхати додому ще приблизно тиждень.

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці та її передмість, які змушені були покинути свої домівки через напад окупантів РФ.

У Мережі мер закликав їх поки що не повертатися додому принаймні ще тиждень.

"По-перше, в кількох районах Київській області зараз діє цілодобова комендантська година. Також у містах біля столиці, де тривали бої, виявляють велику кількість вибухонебезпечних предметів, які можуть становити велику загрозу", – написав Кличко.

Крім того, політик зазначив, що є вірогідність ракетних обстрілів.

"Так, наші сили ППО працюють на відмінно. Але, все може статися. Тож прошу людей трохи почекати і не повертатися", – додав він.

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