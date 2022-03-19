Кличко відвідав блокпости на в'їзді до Києва: яка там ситуація

Мер міста побував на взводно-опорному пункті, облаштованому на одному з танко-небезпечних напрямків.
Мер Києва Віталій Кличко відвідав блокпости, які спорудили для укріплення на в'їздах до столиці.
Про це міський голова написав на своїй сторінці у соцмережі.
“Продовжую об’їжджати блокпости, зведені для укріплення на в’їздах у столицю. Сьогодні (19 березня, — ред.) був на взводно-опорному пункті, облаштованому на одному з танко-небезпечних напрямків для можливої атаки орків. Територіальна оборона тримає рубежі Києва. Бійці — досвідчені, рішучі, пильнують і готові боронити нашу столицю”, — розповів Віталій Кличко.
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