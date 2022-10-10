Кличко заявив про відновлення роботи метро і закликав людей не їхати поки до Києва

У Києві після масованої ракетної атаки РФ поновлено рух метрополітену.

Метро Києва відновило роботу на всіх лініях. Також відновив роботу пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота".

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену наразі поновлено. Також відновив роботу пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота", - заявив Кличко.

Також читайте Чи піде армія Росії в наступ після ракетного обстрілу: експерт дав відповідь

Втім, мер столиці закликав мешканців Києва не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил воєнного стану.

"Без гострої потреби не їдьте сьогодні в місто. Також нагадаю, що підземні станції метро працюють і як укриття", - додав він.

Обстріли України 10 жовтня

Нагадаємо, Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по низці міст України, зокрема по Києву, Запоріжжю, Харкову, Львову, Тернополю, Дніпру та іншим населених пунктах.

Внаслідок атак зафіксовані людські жертви. Є також інформація про руйнування об'єктів критичної інфраструктури у містах.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 11:35 10 жовтня відомо, що окупанти випустили по Україні 83 ракети, 43 з них збито.

Утім, у Києві під час повітряної тривоги містяни, перебуваючи в метро, продемонстрували свою незламність і силу духа. Українські пісні лунали майже на всіх станціях під час повітряної тривоги.

Усе, що відомо про ракетний удар по Києву, а також фото, відео, читайте тут.

Читайте також: