Кличко зробив заяву щодо віялових відключень електрики в Києві

У Києві сьогодні, 11 жовтня, віялових відключень електрики не буде.

Про це мер Віталій Кличко повідомив у ефірі телемарафону.

"Вчора були деякі тимчасові відключення через пошкодження системи електропоставок. На сьогодні, за моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і на сьогодні жодних відключень уже не буде", – сказав Кличко.

За його словами, аварійно-рятувальні служби Києва працюють цілодобово в посиленому режимі. Однак, у разі потреби для балансування енергосистеми у разі заявок від "Укренерго" графік аварійних відключень буде застосований.

Відключення електроенергії не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури: медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста тощо.

У зв'язку з ворожими атаками українців закликають не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо) під час вечірнього піку споживання від 17:00 по 22:00. А в разі необхідності – вмикати їх у нічні години, коли споживання значно знизиться.

Нагадаємо, ДТЕК через масований обстріл та пошкодження об'єктів інфраструктури опублікувала графік погодинних відключень електроенергії у Києві та області. Відомо, що електроенергію відключатимуть від 8 по 12 зранку, та від 20:00 по 24:00 ввечері.

Нагадаємо, очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у зв'язку з масованими обстрілами РФ в Україні можуть бути віялові відключення електрики протягом кількох днів.

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