Клименко показав момент порятунку одного з поліцейських у Кривому Розі після атаки

У п'ятницю, 8 вересня, російські окупанти атакували Кривий Ріг. Там влучили в адмінбудівлю. Наразі відомо, що з-під завалів дістали трьох людей.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав момент порятунку одного з поліцейських, якого витягнули з-під завалів після ракетного удару по місту.
Відповідне фото він розмістив у своєму Telegram.
"Кривий Ріг: момент порятунку поліцейського з-під завалів. Дякую всім за врятовані життя", - написав він.
Нагадаємо, зранку 8 вересня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області. Російські окупанти влучили у адміністративну будівлю. Загинула одна людина. Станом на ранок 8 вересня відомо про майже 50 постраждалих.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що трьох постраждалих дістали з-під завалів.
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