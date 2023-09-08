Клименко показав момент порятунку одного з поліцейських у Кривому Розі після атаки

У п'ятницю, 8 вересня, російські окупанти атакували Кривий Ріг. Там влучили в адмінбудівлю. Наразі відомо, що з-під завалів дістали трьох людей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав момент порятунку одного з поліцейських, якого витягнули з-під завалів після ракетного удару по місту.

Відповідне фото він розмістив у своєму Telegram.

"Кривий Ріг: момент порятунку поліцейського з-під завалів. Дякую всім за врятовані життя", - написав він.

Кривий Ріг: момент порятунку поліцейського з-під завалів / Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, зранку 8 вересня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області. Російські окупанти влучили у адміністративну будівлю. Загинула одна людина. Станом на ранок 8 вересня відомо про майже 50 постраждалих.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що трьох постраждалих дістали з-під завалів.

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