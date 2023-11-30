Клименко повідомив кількість загиблих під час ворожих обстрілів України за 11 місяців 2023 року

За 11 місяців 2023 року росіяни 59 тисяч разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. Унаслідок цього 11 тисяч постраждали, дві тисячі людей загинули.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко під час зустрічі із послами країн G7.

Які області постраждали найбільше від ворожих обстрілів

За інформацією Клименка, найбільше росіяни обстрілювали Запорізьку, Херонську, Донецьку, Харківську, Сумську та Чернігівську області.

Своєю чергою посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі запевнив у подальшій підтримці нашої держави від країн-членів "Групи семи" та уряду Японії.

"Уряд Японії продовжує співпрацю з МВС, зокрема у напрямку розмінування. Ми зацікавлені у наданні обладнання та проведенні навчання із вашими спеціалістами", - наголосив Мацуда Кунінорі.

Документування злочинів РФ

Очільник МВС також наголосив на документуванні воєнних злочинів у країні. Він повідомив, що правоохоронці зареєстрували майже 101 тисячу таких фактів. Серед них і обстріли, і знущання над мирним населенням, депортація, незаконне позбавлення волі.

Обіг зброї: що зміниться

Ігор Клименко додав, що Україна продовжує роботу над реформами. Наприклад, в МВС розробляють безпековий проєкт, який містить 17 напрямків роботи, серед яких і контроль за обігом зброї.

Клименко повідомив, що до парламенту подано проєкти законів, які дозволять удосконалити порядок поводження та декларування зброї. Вся зброя на руках громадян має бути облікована Національною поліцією України. А після завершення війни упродовж 90 днів має бути здана в правоохоронні органи.

"МВС підтримує питання законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї. Я сподіваюсь, парламент незабаром підтримає нашу ініціативу", - підкреслив він.

Нагадаємо матеріал ТСН.ua, в якому розглядається важливе питання: чому на початку повномасштабного вторгнення Росії до України тодішній очільник МВС Денис Монастирський ухвалив рішення видати цивільному населенню зброю для оборони міст від окупантів. Про це йдеться у документальному фільмі "Щоденник Монастирського".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Документальний фільм "Щоденник Монастирського". Відео з особистого архіву загиблого міністра

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