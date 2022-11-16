Клімкін пояснив, що означатиме застосування 5 статті НАТО та чи можливий цей варіант зараз

Ексміністр Клімкін пояснив, чи варто сподіватися на військові дії від НАТО через падіння російських ракет у Польщі.

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає малоймовірним шанс застосування 5 статті НАТО після того, як вчора, 15 листопада, на територію Польщі, яка є членом Альянсу, впали російські ракети.

Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

Принцип колективної оборони посідає центральне місце у засновницькому договорі НАТО. Стаття 5 договору Альянсу передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів. Рішення щодо застосування 5 статті НАТО ухвалюється після консультацій між учасниками блоку.

"Я такий шанс бачу, але вважаю його поки що скоріше малоймовірним. Якщо буде застосована 5 стаття, то в НАТО залишаються тільки критичні контакти і критичні комунікації з Росією. Формальні переговори зі статусом, мандатом, оформленими делегаціями – вони стануть неможливими. Це буде означати фундаментальну ескалацію і значна частина Заходу, як я бачу, особливо в Європі, по розмовах, поки що на це не готова. Але навіть якщо 5 стаття не буде задіяна, всім прекрасно зрозуміло, що Путін пішов на наступний крок ескалації і на нього потрібно знайти відповідь", - пояснив Клімкін.

Ексміністр також наголошує, що після ситуації у Польщі є новий сплеск уваги до України, є розуміння, що конфлікт фактичном вже є міжнародним. І він є міжнародним також у військовому сенсі.

"Якщо ракети падають на територію Польщі, вбивають людей, то це означає фундаментальну загрозу для НАТО та ЄС. І НАТО і ЄС мають реагувати. Саме Кремль несе відповідальність за ці вбивства і за удар по території Польщі. Тут немає жодних сумнівів – ані політичних, ані юридичних", - резюмував колишній міністр.

Падіння ракет на території Польщі

У вівторок, 15 листопада, стало відомо, що на територію села Пшеводув у Польщі впали ракети після масованої атаки Росії територій України. В результаті загинули двоє чоловіків.

На місці вибуху виявлено залишки ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

Після інциденту польський президент Анджей Дуда на брифінгу вказав на те, що "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету".

Згодом президент США Джо Байден заявив, що за інформацією, яка є в його розпорядженні, ракета, яка впала на території Польщі, була запущена не з території Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вибух у Польщі, найімовірніше, виник через падіння української ракети системи ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру.

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