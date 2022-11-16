Клімкін розповів, чого боїться Путін: "Такого світові лідери не пробачають"

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Путін не поїхав на Балі через страх.

Про це він сказав у коментарі "Радіо НВ".

"Я не думаю, що Путін прямо провокує НАТО, він просто цього боїться. Основна причина, чому він не полетів на Балі - це страх. Можна казати про стан здоров'я, необхідність перебувати у Москві, але це все насправді дурня. Він навіть відмовився звернутись онлайн до інших світових лідерів. А це означає відверте хамство, як на мене. А хамства світові лідери ніколи не пробачають. А тому Путін боїться, що з ним щось станеться, він також боїться НАТО", - пояснив Клімкін.

Саміт G-20 та Путін

Російський диктатор Володимир Путін побоявся їхати на саміт G-20. Туди він відправив Лаврова. На саміті британський прем’єр-міністр Ріші Сунак закликав агресорку Росію вивести свої війська з України. Він дорікнув Москві, що "країни не повинні вторгатися до своїх сусідів".

Також після виступу президента Зеленського на саміті G-20 у Російській Федерації знову звинуватили Київ у небажанні вести переговори. Мовляв, саме про це свідчить заява президента України Володимира Зеленського про те, що домовленостей на кшталт "Мінська-3" не буде.

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