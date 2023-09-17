"Кліщіївка наша": над звільненим селом біля Бахмута майоріє український прапор

Українські бійці повернули контроль України над населеним пунктом на Бахмутському напрямку.
У неділю, 17 вересня, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України “Лють”, підрозділів 80-ї окремої десантної штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади повернули український прапор над селом Кліщіївка на Донеччині, що розташоване на південь від Бахмута.
Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці бригади, яке супроводжують відповідні фото та відео.
"Бійці бригади "Лють" разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою! Щоденно проявляючи титанічні зусилля, героїзм та звитягу, воїни крок за кроком виборювали нашу землю", - йдеться у повідомленні.
Раніше керівник Офісу президент Андрій Єрмак натякнув на повернення Кліщіївки під контроль України.
Нагадаємо, Росія стягує у район Бахмута резерв. Станом на 17 вересня відомо, що РФ тримає на Бахмутському напрямку 52 тисячі солдатів.
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