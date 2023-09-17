"Кліщіївка наша": над звільненим селом біля Бахмута майоріє український прапор

Українські бійці повернули контроль України над населеним пунктом на Бахмутському напрямку.

У неділю, 17 вересня, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України “Лють”, підрозділів 80-ї окремої десантної штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади повернули український прапор над селом Кліщіївка на Донеччині, що розташоване на південь від Бахмута.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці бригади, яке супроводжують відповідні фото та відео.

"Бійці бригади "Лють" разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою! Щоденно проявляючи титанічні зусилля, героїзм та звитягу, воїни крок за кроком виборювали нашу землю", - йдеться у повідомленні.

Звільнена Кліщіївка на Донеччині 17 вересня 2023 року

Раніше керівник Офісу президент Андрій Єрмак натякнув на повернення Кліщіївки під контроль України.

Українські бійці повернули контроль над Кліщіївкою біля Бахмута

Нагадаємо, Росія стягує у район Бахмута резерв. Станом на 17 вересня відомо, що РФ тримає на Бахмутському напрямку 52 тисячі солдатів.

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