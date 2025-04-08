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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ключ до повернення територій України — у руках Китаю: думка Костенка

Україна може швидко повернути свої території, якщо Китай припинить допомагати РФ у війні дронами.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Народний депутат України Роман Костенко

Народний депутат України Роман Костенко

Україна одразу поверне свої території, якщо завтра Китай зупинить постачання дронів та комплектувальних до Росії. Ключ від дронової війни — у руках Пекіна.

Таку думку народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив у інтерв’ю «Укрінформу».

Нардеп зазначив, що вирішальну роль у сучасній війні відіграють безпілотні технології, і саме Китай має ключ до зміни ситуації на фронті.

«Вони можуть або припинити її (війну — ред.), переставши поставляти комплектуючі до дронів і Росії, і Україні, або надати перевагу одній зі сторін. Завтра, уявіть, вони кажуть: „Все ми РФ не поставляємо, тільки Україні“. Нам не потрібно більше ніяких видів озброєння, ми одразу отримуємо перевагу на війні, на полі бою і повертаємо свої території», — пояснив Костенко.

Він додав, що «ми зараз усі говоримо про Сполучені Штати, а ключ — в руках Китаю».

До слова, на початку квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час візиту до Москви заявив, що шлях до відновлення миру в Україні далекий. Водночас Пекін підтримує мирні ініціативи між Росією та США.

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