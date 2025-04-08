Народний депутат України Роман Костенко

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Україна одразу поверне свої території, якщо завтра Китай зупинить постачання дронів та комплектувальних до Росії. Ключ від дронової війни — у руках Пекіна.

Таку думку народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив у інтерв’ю «Укрінформу».

Нардеп зазначив, що вирішальну роль у сучасній війні відіграють безпілотні технології, і саме Китай має ключ до зміни ситуації на фронті.

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«Вони можуть або припинити її (війну — ред.), переставши поставляти комплектуючі до дронів і Росії, і Україні, або надати перевагу одній зі сторін. Завтра, уявіть, вони кажуть: „Все ми РФ не поставляємо, тільки Україні“. Нам не потрібно більше ніяких видів озброєння, ми одразу отримуємо перевагу на війні, на полі бою і повертаємо свої території», — пояснив Костенко.

Він додав, що «ми зараз усі говоримо про Сполучені Штати, а ключ — в руках Китаю».

До слова, на початку квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час візиту до Москви заявив, що шлях до відновлення миру в Україні далекий. Водночас Пекін підтримує мирні ініціативи між Росією та США.