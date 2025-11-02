Ключ до швидкого завершення війни — у руках України: Сибіга розкрив деталі

Андрій Сибіга / © Getty Images

Посилення дальнобійних спроможностей України є визначальним фактором для якнайшвидшого завершення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Дальнобійна міць України має ключове значення для того, щоб змусити Росію припинити війну. Чим далі ми зможемо дістатись, тим коротшою буде війна”, — наголосив очільник МЗС.

За словами Сибіги, власні технологічні можливості України у сфері високоточної зброї швидко зростають. Кількість успішних ударів по легітимних військових цілях у прикордонних районах Росії збільшується щотижня.

“Це добре розрахована, точна та розумна кампанія, покликана послабити російську військову машину та змусити Москву швидше закінчити війну”, — зазначив міністр.

Сибіга також підкреслив, що у майбутньому дальнобійний арсенал України стане не лише інструментом оборони, а й гарантією безпеки від будь-якої нової російської агресії.

“Ми маємо технології та можливості для виробництва більшої кількості продукції, але потрібні додаткові інвестиції для масштабування. Я закликаю партнерів будувати в Україні, створювати спільні проєкти — це вулиця з двостороннім рухом”, — сказав він.

Очільник МЗС наголосив, що війна, яку розв’язала Росія, “повертається туди, звідки прийшла”.

“Чим раніше це зрозуміють у Кремлі, тим швидше ухвалять єдине розумне рішення — припинити цю війну”, — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський доручив розширити застосування далекобійної зброї.