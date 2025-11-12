- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 141
- Час на прочитання
- 2 хв
Кличко запропонував знизити вік мобілізації до 22 років
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україна стикається з браком солдатів, адже дедалі більше чоловіків тікають за кордон.
Україна стикається з гострим дефіцитом військових, адже дедалі більше чоловіків залишають країну, шукаючи прихистку в Європі.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю міжнародній мережі Axel Springer Global Reporters Network, до якої входить видання Politico.
За словами Кличка, майже чотири роки війни виснажили людський потенціал країни.
“У нас величезні проблеми з солдатами, з людськими ресурсами”, — наголосив мер, додаючи, що російські війська постійно просуваються вперед, “наче в комп’ютерній грі — їм байдуже на кількість загиблих”.
Хто може бути мобілізований
Нині мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 років, однак Кличко вважає, що цей поріг варто знизити.
“Раніше служили 18-річні — але це ще діти. Проте можна було б зменшити вік мобілізації хоча б до 22–23 років”, — зазначив він.
Масова еміграція та ризики
За даними ЄС, лише у вересні понад 79 тисяч українців отримали нові рішення про тимчасовий захист у країнах Євросоюзу — це найвищий показник за два роки. Найбільше зростання зафіксовано у Німеччині та Польщі.
Кличко визнає: дисбаланс між чисельністю армій України та Росії стає дедалі відчутнішим.
“Ми тримаємо оборону вже майже чотири роки, але це надзвичайно складно. Мужність українців залишається, проте ресурси — не безмежні”.
Що буде після війни
Мер Києва також наголосив, що майбутнє країни залежить від того, чи повернуться українці, які нині за кордоном:
“Ми були б раді, якби хоча б половина молодих людей повернулася. Але для цього потрібні мир, робота й гідне життя. Після війни на нас чекають величезні випробування”.
Раніше командир батальйону безпілотних систем 29-ї окремої зенітно-ракетної бригади “ХАМ” заявив, що вже наступного 2026 року мобілізаційний вік можуть знизити до 23 років.