Ключ до визволення Криму: військовий експерт Селезньов про наявність ATACMS у ЗСУ

Ракети ATACMS, які ЗСУ нібито вже отримали від США, можуть допомогти Україні звільнити Крим.

Ключем до визволення Криму є наявність ракетного озброєння, яке систематично руйнуватиме військові об'єкти РФ на території Криму.

Про це заявив військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов сказав в ефірі "Еспресо".

"Ключ до визволення Криму - це наявність ракетного озброєння, яке буде систематично та методично руйнувати всі ворожі військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Об'єкти військової й логістичної інфраструктури, об'єкти енергетичного комплексу, які Росія побудувала в різних куточках Криму", - сказав Селезньов.

За його словами, усі військові об'єкти в Криму є законними цілями ЗСУ тому, що працюють в рамках посилення бойових можливостей російського окупаційного контингенту.

"Росіяни втратили спокій у Криму. Тому що Крим постійно перебуває в зоні бойової уваги наших ракетників, пілотів бомбардувальної авіації й операторів дронів", - сказав Селезньов.

Нагадаємо, США нібито таємно відправили до України нову партію ATACMS великої дальності, і українські сили вже застосували їх для ударів по російських військових об'єктах у Криму.

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