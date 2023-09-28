“Ключі від південних воріт Бахмута”: воїн ЗСУ розкрив деталі штурму Кліщіївки (відео)

Звільнивши Кліщіївку, ЗСУ отримали контроль над стратегічними висотами та практично ключі від південних воріт Бахмута.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Загалом штурмові дії тут тривали два місяці. Крок за кроком серед суцільних руїн та під щільним вогнем противника просувалися українські воїни вперед.

Про свій підрозділ, про ворога та про власні емоції під час штурму розповів командир десантно-штурмової роти 80-ої ОДШБр.

“Позиція за позицією”

“Я особисто для себе Кліщіївку називаю “кліщами” — так би мовити “потрапили в кліщі”. Кліщ чіпляється, так само ми за них зачепилися”, — зазначив військовий.

“Там, де було розміщено три хати, які вже були розвалені, повністю в руїнах, де були підвали і кілька позицій… З цієї маленької території ми починали рух вперед по декількасот метрів, коли як виходило. Укриття за укриттям, позиція за позицією. Просувалися, нищила противника і закріплювалися на рубежах”, — поділився він.

“Противник використовував тактику бойових груп, тобто це був десант, який сидів на броні. Вони приїжджали на БМП або на БМД. Буквально за 30-50 м до наших позицій спішували цю піхоту, відкривали вогонь з бойових машин і під час цього вогню відкачувалися і десант намагався запригнути на наші позиції, відбити наші атаки і покращити своє положення”, — сказав командир.

Втрати серед окупантів

“Відповідно такими атаками вони втратили багато свого особового складу. Ми просто були на підготовлених позиціях і за рахунок засобів БПЛА виявляли їх ще на під’їздах. Завдяки засобам артилерії, стрілецьким боям особового складу, який виконував завдання, як на штурмах, так і в обороні в самій Кліщіївці, ми цей особовий склад і техніку знищували. Пізніше противник почав дуже активно застосовувати свої резерви”, — розповів військовий.

Основа резервів РФ була залучена з Бахмута

“Було дуже багато підрозділів. Тобто які резерви вони могли підтягнути, ті і кидали в Кліщіївку. Безпосередня основа цих резервів була залучена з міста Бахмут”, — зазначив він.

“Перед кожним новим штурмом — було таке, що ми проводили штурмові дії через день — отримувалося нове бойове завдання і особовий склад до нього готувався”, — каже командир.

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