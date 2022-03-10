"Ключова мета росіян - це Київ": Кличко розповів, навіщо окупантам українська столиця

Наразі плани окупантів не мають успіху.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ключовою метою росіян є захоплення Києва із подальшим захопленням влади. Але міський голова запевнив, що наразі плани окупантів не мають успіху, ЗСУ гідно боронять Київ від загарбників.

Про це Кличко заявив в ефірі телемарофону, який транслюється і на 1+1.

"Можу сказати, що ключова мета росіян - це Київ, захопити Київ. З великою повагою до Маріуполя, до бійців, які відстоюють Харків, інші наші міста, але тим не менш, ми бачимо наскільки зараз увага орків, які скупчуються біля Києва, і їхнє завдання від першого дня війни - оточити Київ, взяти в кільце, щоб потім вимагати і далі наступати, скинути владу і т.д. Можу сказати, що їхні плани не втілюються в життя. Дякуючи нашим хлопцям... Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель, де тривають запеклі бої і хлопці зривають плани окупантів оточити Київ", - сказав Кличко.

Нагадаємо, українська армія уночі контратакувала під Києвом і знищила 5 російських танків.

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