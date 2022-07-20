Ключова вразливість російської армії на Херсонщині - Антонівський міст: розвідка Британії

У вівторок, 19 липня, "влада" окупованого Херсона повідомила про український удару по Антонівському мосту через Дніпро.

Ймовірно, міст залишається придатним для використання, але це ключова вразливість для російських сил. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонській області.

Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що міст - це один із двох пунктів перетину через Дніпро. Ними Росія може постачати або відводити свої війська на території, яку вона окупувала на захід від річки.

"У цю територію входить політично і символічно важливе для Росії місто Херсон. Нижня течія Дніпра є природним бар’єром із звичайною шириною водного шляху близько 1000 метрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що держава-терористка Росія продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на Донбасі. Втім, українські сили утримують лінію оборони, наголошують в британській розвідці.

Нагадаємо, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там загарбники розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

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