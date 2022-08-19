Ключове - відбудова: Зеленський повідомив, що Україна підписала меморандум про співпрацю з європейськими містами

У п'ятницю, 19 серпня, з візитом до України завітали представники Асоціації європейських міст Eurocities на чолі з міським головою Флоренції.

Глава держави Володимир Зеленський назвав візит "дуже важливим" у теперішній час. Він повідомив, що Україна підписала меморандум про співпрацю з європейськими містами й громадами.

Про це український президент сказав у традиційному відеозверненні пізно ввечері 19 серпня.

"Сьогодні відбувся дуже важливий візит в Україну представників Асоціації європейських міст Eurocities на чолі з міським головою Флоренції. Ця Асоціація об’єднує мерів понад 150 міст Європи, ще представників десятків міст-партнерів. Співпрацюватимемо з ними безпосередньо – українські міста й громади з європейськими містами й громадами", - зауважив Зеленський.

За його словами, ключовим у співпраці буде відбудова українських міст, які постраждали від російських ракет та боєприпасів.

"Але не тільки це буде предметом нашої важливої співпраці. Сучасний розвиток будь-якої країни – це передусім розвиток міст, створення у містах нових можливостей та інституцій, це обмін досвідом між містами та міськими інституціями. А отже, це нові робочі місця, більший соціальний капітал і вищий рівень безпеки для людей. З українського боку суб’єктом відносин з Асоціацією європейських міст буде наш Конгрес місцевих та регіональних влад. Я хочу запевнити, що кожне місто нашої держави отримає користь від цього. Ми зацікавлені в сталому розвитку по всій території України – і так буде. Без будь-яких винятків", - наголосив очільник України.

В цьому ж відеозверненні Зеленський звернувся до мешканців міст, які зазнають постійних обстрілів від РФ, та наголосив, що Україна обов’язково відновить усе, що терористи намагаються залишити в руїнах.

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