Ключові об'єкти сектора безпеки РФ вже не контролюються режимом Путіна: ГУР- про "бавовну" в Москві

Бавовна у РФ та на тимчасово окупованих територіях - це процес, який набиратиме обертів, зазначає розвідка.

Ключові установи сектора безпеки РФ і небо над ними вже не контролюються режимом Путіна.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, коментуючи "бавовну в Москві" у ніч проти 24 липня.

"Справді гарні новини. "Бавовна "відбувається в Москві безпосередньо в тому квадраті, де розташовані ключові установи сектора безпеки держави-терориста. Це означає, що навіть такі об'єкти і небо над ними вже не контролюються власне режимом Путіна", - зазначив він.

Андрій Юсов додав, що ми одночасно спостерігаємо багато" бавовни" в різних куточках: на тимчасово окупованих українських територіях, в Криму, паралельно йдеться про Москву.

"Це процес, який триватиме і набиратиме обертів. Поки рашисти не заберуться геть з українських територій, не відновиться справедливість в рамках міжнародного права, міжнародно визнаних українських кордонів", - резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, о 4-й годині ранку понеділка, 24 липня, жителів Москви розбудили гучні вибухи, які лунали у різних районах міста. У міноборони РФ заявили про атакубезпілотниками на Москву.

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