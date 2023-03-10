Ключові події війни будуть 2023 року: Подоляк назвав вирішальні місяці

На думку Михайла Подоляка, наступні 2-3 місяці для РФ є головними з точки зору того ресурсу, який вона накопичила та може витратити. Далі ж ситуація на фронті матиме інший вигляд – це буде односторонній рух України.

Ключові події у війні мають статися вже 2023 року. Однак війна має бути несподіваною для ворога, тому сьогодні важливо менше говорити про майбутній контрнаступ ЗСУ, щоб мінімізувати ризики.

Так, контрнаступ українських захисників обов'язково буде, але як він проходитиме і на яких напрямках, це має стати сюрпризом для російських окупантів.

Про це розповів радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "24 каналу".

Ситуація на фронті матиме інший вигляд

Окрім того, ще однією важливою складовою перебігу подій на полі бою є ресурс. На думку Подоляка, наступні 2-3 місяці для Росії є головними з точки зору того ресурсу, який вона накопичила та може витратити.

Далі ж ситуація на фронті матиме інший вигляд – це буде односторонній рух України. А тут для нашої держави важливо отримати певні інструменти.

Насамперед це далекобійні ракети, якими ЗСУ зможуть відпрацьовувати по складах ворога глибоко в тилу. В такий спосіб Україна зможе знищити залишки озброєння, які ще мають окупанти, та викликати деморалізацію й панічні настрої всередині Росії.

Водночас другий ключовий інструмент – це артилерійські снаряди калібру 155, 152 та 122 міліметри. Їх не так багато вироблялося, бо це радянські снаряди, і світ не накопичував їх. Однак сьогодні вже є багато інвестицій в європейські військово-промислові комплекси, щоб збільшити виготовлення цих боєприпасів.

"Ці снаряди дозволять нищити російський живий мобілізований компонент і не допускати таких боєзіткнень, як ми бачимо сьогодні на Бахмутському напрямку. Все, що треба, ключові події відбудуться у 2023 році. Мені здається, що остаточно це буде літо–осінь", – припустив радник очільника ОПУ.

Водночас радник голови ОПУ зауважив, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться приблизно за два місяці.

Нагадаємо, представник військової розвідки України Вадим Скібіцький розповідав, коли ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ.

Колишній радник ОП Олексій Арестович заявляв, що проведення українського контрнаступу стримує лише недостатня кількість озброєння та військової техніки від західних партнерів.

Найреалістичніший сценарій закінчення війни та вибіркові санкції проти Росії | Михайло Подоляк

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