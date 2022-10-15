Ключовий напрямок для Путіна: чому окупанти влаштували ракетний терор Запоріжжю

Російські окупанти за останні дні завдали по Запоріжжю низку масованих ракетних ударів. Деякі ракети влучили у житлові будинки, загинули десятки людей. Через брак ракет росіяни використовують для обстрілів системи ППО С300, які призначені для повітряних, а не наземних цілей. Експерти зазначають, що окупанти вважають Запорізький напрямок ключовим і тому дуже побоюються наступу ЗСУ.

ТСН.ua зібрав подробиці обстрілів і версії експертів щодо подій на Запорізькому напрямку.

Чого боїться Росія

Військовий експерт Олег Жданов вважає ракетні удари "спробою завдати попереджувального удару з боку російських військ".

"Росія дуже боїться, що ми можемо розпочати наступ на Запорізькому напрямку. Справа в тому, що Запорізький напрямок вартий усіх напрямків, які є на сьогоднішній день на лінії фронту. Запорізький напрямок повністю нівелює військову кампанію, затіяну Путіним у лютому проти України. Наступ на Мелітополь – це звільнення Енергодару, повернення атомної станції під контроль України, повернення Північнокримського каналу та вихід на перешийок до Криму, ліквідація сухопутного коридору до Криму, який сьогодні тимчасово пробила РФ. Тому вони завдають ударів по всьому Запорізькому напрямку, по Запоріжжю в тому числі", - пояснив Жданов в ефірі телемарафону.

На думку експерта, окупанти таким чином запобігають можливому контрнаступу ЗСУ. Він також додав, що "завтра Росія не перейде у наступ", тому що "у них на Запорізькому напрямку немає сил та засобів для цього".

Путін не відмовився від планів захопити Запоріжжя

Колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов у коментарі ТСН.ua зазначив, що росіяни не полишають спроб повністю взяти під контроль територію Запорізької області.

"Очевидно, прильоти по Запоріжжю відбуваються через те, що це, в першу чергу, прифронтове місто. На півдні Запорізької області скупчено чималу кількість російських вояків. Це не лише особовий склад, але й бронетехніка і артилерія", - сказав він.

Селезньов нагадав, що, відповідно до рішень російського уряду, Запорізька область "включена" до складу РФ.

"Щоб реалізувати цей план, щоб Запоріжжя не лише на папері знаходилось під російським контролем, а й на практиці, вони реалізовують цю тактику - відтіснити українські Сили оборони і захопити всю територію Запорізької області. Тому бої будуть продовжуватись, обстріли не припиняться, поки не завершиться ця війна", - заявив він.

Колишній речник Генштабу додав, що президент Росії Володимир Путін використає 300 тисяч мобілізованих росіян, щоб спробувати вийти на адміністративні кордони окупованих областей, зокрема й Запорізької.

"Специфічний пункт" в обороні ЗСУ

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що росіяни тероризують мирних жителів, бо сподіваються, що вони проситимуть українських військових відійти від міста.

"Запоріжжя - це досить специфічний пункт у нашій обороні. Втративши можливість здійснювати активні операції на правому березі Дніпра, йдеться про Херсонський напрямок, противник має тільки одну можливість якимось чином вплинути на ситуацію і спробувати досягти результатів, переправивши свої війська на правий берег. І це, на жаль, лише Запоріжжя, тому що після Херсона і Нової Каховки тільки там є можливість переправлятися на правий берег. Саме тому противник завдає таких варварських ударів по населеному пункту, щоб створити передумови для подальшого наступу", - сказав він.

За словами Грабського, окупанти "чомусь сподіваються, що цивільне населення буде просити військових відійти від міста, тобто таким чином, на їхню думку, вони руйнують тили противника".

Ракетний терор: як Росія обстрілює місто

Російські війська майже щодня обстрілюють обласний центр ракетами. Президент України Володимир Зеленський назвав обстріли житлових будинків у Запоріжжі "абсолютним злом" і "абсолютною підлістю".

Одна з масованих атак відбулася 6 жовтня. Тоді росіяни випустили сім ракет по Запоріжжю - внаслідок атак у місті загорілися пожежі та були зруйновані житлові будинки. Мирні жителі опинилися під завалами, повідомлялося про 19 загиблих.

Фото: ДСНС України

Зранку 8 жовтня росіяни знову випустили ракети по житловому кварталу. Одна з ракет впала просто біля багатоповерхового будинку та пошкодила в ньому вікна та балкони.

9 жовтня у результаті атаки було зруйновано 9-поверховий будинок і ще кілька приватних будинків, загинули 13 людей, ще 89 отримали поранення.

Фото: ДСНС України

11 жовтня росіяни скоїли масований обстріл Запорізької області, у результаті якого загинуло 7 людей, ще стільки ж травмовані.

12 жовтня росіяни випустили по обласному центру понад півтора десятка далекобійних боєприпасів. Більшість ракет вибухнули на острові Хортиця та розбилися об скелястий берег Дніпра. Були влучання у дитячий освітній заклад, автосалон, вибухами пошкодило медустанову та житлові будинки. Загинула одна людина.

Фото: Telegram / Олександр Старух

У ніч проти 14 жовтня ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С-300. Були уражені об’єкти інфраструктури, виникли пожежі.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух каже, що засобам ППО важко реагувати на ракети С300:

"У нас складна ситуація, як і в Миколаєві. До нас дістають ці С300, вони досить швидко летять. Якщо крилата ракета 300 м/с летить, то ці летять більше 1000 м/с. Час підльоту у них менше хвилини - важко зреагувати".

Старух застерігає, що в окупантів "ракет багато, тому треба бути пильними".

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