Ключовий населений пункт: ЗСУ витіснили росіян зі Снігурівки

За даними аналітиків Deep State, росіяни вночі покинули Снігурівку, як і Давидів Брід місяць тому.

Аналітики Deep State зазначають, що ворог залишив Снігурівку у темний час доби. Маневри ворога, за оцінками фахівців, були як у Давидовому Броді місяць тому.

Про це вони написали у Телеграм.

Про те, що Снігурівка є одним з ключових населених пунктів на тимчасово окупованому правобережжі Херсонської області і частково Миколаївської області, ще місяць тому повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW). Стратегічна цінність Снігурівки полягає в тому, що вона є зручним плацдармом на березі річки Інгулець та залізничним вузлом.

"ЗСУ просунулися до Калинівської та південної частини Дудчан. Росіяни почали виходити з багатьох ділянок фронту, минаючи відступи та підриваючи мости", — повідомили в Deep State.

Фото: Associated Press

Українським військовим, за даними організації, вдалося звільнити й інші села.

"Поки немає підстав думати, що росіяни залишили правий берег. Їхня втеча буде лише тактичною перемогою", — зауважили аналітики.

Битва за Херсон не завершена — дані Інституту вивчення війни

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті зазначили, що битва за Херсон не закінчилася, а Міноборони РФ розпочало нову фазу конфлікту.

"Українські сили досягли територіальних успіхів на північний схід від міста Херсон і продовжили свою успішну кампанію з перехоплення", — зазначили експерти.

У звіті наголошується, що українські війська здобули перемогу біля кордону Миколаєва з Херсонською областю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський радив українцям стриманіше ставитись до інформації про звільнення частини Херсонської області.

В Офісі президента відхід ЗС РФ з Херсона вважають підготовкою Росії до поразки у війні проти України.

Запеклі бої за Херсонщину: фронт здригається і вдень, і вночі

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