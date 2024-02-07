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КМВА повідомила про жертв та поранених у столиці: деталі

КМВА повідомила про жертв та поранених у столиці: деталі

Фото: КМВА

На місці продовжують працювати загони ДСНС.

Загалом в Києві від ракетного удару постраждали 35 людей. Відомо про чотирьох загиблих. Дані оперативного зведення постійно уточнюються.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. 

Так, в Голосіївському районі Києва з багатоповерхового житлового будинку, де сталася пожежа, евакуйовано 52 людини, 8 — врятовано. 12 людей отримали травми. На місці продовжують працювати загони ДСНС.

Внаслідок пожежі на станції СТО згоріло або пошкоджено близько 40 авто. Пожежу ліквідовано, на місці продовжує працювати ДСНС. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про перших жертв у Києві – загинули двоє людей.

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