КНДР готується до відправлення до РФ додаткових військ і ударних дронів — розвідка Південної Кореї

Північна Корея намагається здобути практичний досвід ведення війни та модернізувати свою систему озброєнь.

Північна Корея, ймовірно, готується перекинути до Росії додаткові війська та військову техніку, зокрема дрони-камікадзе, які будуть використані у війні проти України.

Про це пише Yonhap News із посиланням на військову розвідку Південної Кореї.

Новий звіт південнокорейських військових з'явився у понеділок, 23 грудня. У ньому йдеться про те, що Північна Корея відправила до Росії тисячі солдатів, з яких уже загинуло приблизно 1100 людей.

"Комплексна оцінка численних розвідданих показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення чисельності військ [у Росії – ред.], водночас постачаючи 240-міліметрові ракетні установки та 170-міліметрові самохідні артилерійські установки", — заявило армійське командування Південної Кореї.

Військові також відзначили "деякі ознаки" того, що КНДР розпочала виробництво та постачання до РФ ударних БПЛА. В Об'єднаному комітеті начальників штабів пояснюють цей крок спробами Північної Кореї здобути практичний досвід ведення війни та модернізувати свою систему озброєнь.

При цьому південнокорейська розвідка не виключає, що КНДР може влаштувати несподівану військову провокацію, наприклад запуск балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою, хоча Пхеньян навряд чи готовий до прямого військового конфлікту на своєму кордоні.

"Оскільки наступного року Півночі доведеться зосередитися на підтримці Росії, вона, ймовірно, почуватиметься обтяженою можливістю виникнення військової напруженості або конфліктів, які можуть призвести до створення нового фронту бойових дій", — заявили південнокорейські військові.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Курській області підрозділам із Північної Кореї не вистачає боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів. Натомість росіяни видали їм бронежилети, каски та стрілецьке озброєння.

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