КНДР готується перекинути до РФ додаткові війська: аналітики назвали терміни

Північна Корея найближчим часом може розгорнути додаткові війська та відправити нову партію зброї до Росії.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Очікується, що додаткові сили прибудуть до Росії до середини березня, що дозволить компенсувати втрати та підтримати інтенсивність піхотних атак.

За оцінками ISW, якщо нинішній рівень втрат північнокорейського контингенту збережеться, всі розгорнуті військові можуть бути вбиті або поранені до середини квітня. Нове розгортання, ймовірно, має на меті не лише підтримати темпи операцій, але й компенсувати втрати.

Зазначається, що північнокорейські війська перед відправкою до Курської області проходили навчання у східних регіонах Росії.

"Цей процес тривав щонайменше місяць перед їхнім прибуттям у листопаді 2024 року. Після цього вони пройшли додаткову підготовку у ближньому тилу й розпочали участь у бойових діях у грудні 2024 року", - зазначають аналітики.

Очікується, що нові сили також пройдуть схожу підготовку. Якщо їхній графік навчання буде таким самим, як у попередників, то вони можуть замінити нинішні підрозділи до середини квітня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що станом на середину січня 2025 року в Курській області загинуло приблизно 1000 військових з Північної Кореї. Втім, загалі втрати солдатів КНДР ще більші.

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