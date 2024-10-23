КНДР не потягне: полковник ВПС України відповів, чи підсилять армію РФ північнокорейські льотчики

Ба більше, корейців доведеться навчати російської мови, на що піде щонайменше рік.

Північна Корея відправила до РФ пілотів для навчань на російських бойових літаках. Проте навряд чи вони значно підсилять армію Росії.

Таку думку висловив полковник ВПС України, льотчик- випробувач 1-го класу Олександр Лиходід в ефірі "КИЇВ 24".

"Якщо Росія й підготує 10-20 північнокорейських льотчиків – це не підсилення", – сказав полковник ВПС України.

Він додав, що постає й мовне питання, адже корейців доведеться навчати російської, на що піде щонайменше рік.

"Корейців навчати російської мови – це рік-два. І ще питання: чи зможуть вони це зробити? Росіяни можуть їх навчити (опанувати літаки – ред.), нічого складного там немає. Тим більше, якщо вони літали на МіГ-29, перевчити на СУ-35... Це дорого, технологічно дуже складно. Не потягне Корея. Можливо, десяток-два... Підготовка, яка буде в них, не дозволить їм воювати ні з японцями, ні з Південною Кореєю, ба більше, американцями. Тому, на мою думку, з цього пуття не буде", – зазначив фахівець.

Нагадаємо, лектор Унівеситету Корьо з Сеула, фахівець з вивчення КНДР Федір Тертицький раніше зазначав, що північнокорейські військові зараз присутні в Росії. Про це можна говорити з 90% впевненістю.

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