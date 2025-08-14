КНДР планує відправити до Росії нові війська: Буданов застеріг світ

Війська КНДР / © Associated Press

КНДР планує відправити до РФ додаткові ресурси. Йдеться про близько 6000 військовослужбовців та від 50 до 100 одиниць техніки.

Про це сказав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов у розмові з виданням The Japan Times.

Деталі співпраці РФ та КНДР

За його словами, Росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.

«Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші», — зазначив очільник української розвідки.

Очільник ГУР МО вчергове наголосив, що співпраця між Москвою та Пхеньяном становить загрозу не тільки для України. Це велика геополітична проблема. Річ у тім, що Північна Корея отримує унікальний бойовий досвід.

«Наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкій лінії фронту з використанням майже всіх наявних засобів — це Україна, Росія та Північна Корея», — підкреслив Кирило Буданов.

Він акцентує, що найближчим часом КНДР планує перекинути до Росії додаткові війська. Це близько 6000 солдатів, а також від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки. Зокрема, відомо про наміри щодо постачання бойових танків M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерів БТР-80 нібито для проведення інженерних робіт.

«Дехто з них дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони займатимуться цим?» — зауважив Кирило Буданов.

Раніше у ГУР прокоментували посилення співпраці між КНДР та РФ. Так, заступник очільника ГУР МО Вадим Скібіцький зазначив, що наразі в Курській та Бєлгородській областях вже перебуває близько 11 тисяч північнокорейських солдатів.

Очікується, що невдовзі Північна Корея перекине туди чергову партію — ще 6 тисяч військовослужбовців. За попередньою інформацією, вони виконуватимуть допоміжні функції. До прикладу, розмінування, інженерні роботи та відновлення інфраструктури.

«Ми очікуємо на прибуття першої партії, близько 1200 військовослужбовців збройних сил Північної Кореї, саме в Курську область», — додав він.