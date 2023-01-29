"КНДР стоїть на одному полі бою з РФ": сестра диктатора Кім Чен Ина відкрито підтримала Москву

Сестра Кім Чен Ина також розкритикувала рішення країн Заходу поставити Україні танки для захисту від РФ.

Сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чон заявила, що Північна Корея "завжди буде стояти на одному полі бою" з російською армією.

Заяву сестри Кім Чен Ина Кім Йо Чжон процитувало державне інформагентство КНДР TSAK.

"Ми завжди будемо стояти на одному полі бою з російською армією та народом, який бореться за гідність і честь країни, її суверенітет і безпеку", – заявила Кім Йо Чжон.

Вона також пригрозила, що будь-яка військова техніка, яку Захід постачає Україні, мовляв, "згорить і стане купою заліза проти незламного бойового духу та сили героїчної російської армії". А рішення США надіслати Україні танки Abrams сестра Кім Чен Ина назвала "мерзенним кроком".

Раніше стало відомо, що ПВК "Вагнер" отримала партію зброї з Північної Кореї для російських військ у війні проти України.

У Північній Кореї заперечили допомогу Росії та звинуватили США у "постачанні смертоносної зброї" Україні.

Нагадаємо, глава Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку Росії у здійсненні нібито "справедливої ​​справи щодо захисту гідності та безпеки", а фактично підтримав загарбницьку війну Путіна проти України.

Тим часом The Wall Street Journal пише, що вторгнення РФ до України створило можливості для Північної Кореї зміцнити зв'язки з Москвою.

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