КНДР відправляє на окупований Донбас своїх військових нібито для відбудови – Daily NK

За словами джерела видання, завдання північнокорейських військових невідомі, але вони, швидше за все, не братимуть участі у бойових діях.

Влада КНДР нещодавно наказала північнокорейським торговим компаніям у Росії відібрати персонал для відправлення на окуповані території України нібито для відбудови.

Про це пише видання Daily NK.

Зокрема, йдеться про афілійовану з міністерством оборони компанію Cholhyon Construction і Kumrung Construction, яка пов'язана з Генеральним бюро №7 міністерства соціального забезпечення КНДР.

Всі торгові компанії, які отримали замовлення, пов'язані з північнокорейською армією або органами держбезпеки. Через це журналісти припускають, що Північна Корея, схоже, має намір відправити солдатів або поліцейських, а не цивільних осіб, на окуповані Росією території України.

За словами джерела видання, завдання військових невідомі, але вони, швидше за все, не виконуватимуть бойових завдань. Найімовірніше, військові братимуть участь у відновленні регіону, додав співрозмовник. Можливо, режим КНДР вирішив це зробити, тому що солдатів легше контролювати, ніж цивільних.

Повідомляється, що базова угода між КНДР і Росією включає в себе положення про те, що північнокорейці не повинні брати участь у бойових діях, оскільки участь відібраного персоналу в конфлікті може створити враження, що Пхеньян відправив найманців.

Особовий склад, відібраний для відправки в Україну, — молоді люди віком від 19 до 27 років; більшість з них одружені, але залишили свої сім'ї в Північній Кореї. Цей фактор дає змогу тоталітарному режимові шантажувати цих "робітників", якщо вони раптом захочуть втекти.

Підбір персоналу мали завершити до кінця січня. КНДР, ймовірно, відправить своїх "працівників" до України в середині лютого або в березні.

За словами співрозмовника видання, перша партія може становити близько 300-500 людей.

Спосіб заробити валюту

Крок Північної Кореї щодо набору персоналу для відправки в Україну зі своїх громадян, які вже перебувають у Росії, дасть країні новий спосіб заробляти іноземну валюту. За інформацією ЗМІ, всі північнокорейські робітники, які працюють в РФ, не отримають зарплату "на руки", або лише незначні суми. Більшість із зароблених ними коштів нібито надходять на рахунки держскарбниці КНДР.

Нагадаємо, що готовність надіслати працівників до Донецька та Луганська нібито для допомоги у відбудові територій Пхеньян висловив ще у липні 2022-го.

Як КНДР допомагає Росії

Раніше сестра диктатора Кім Чен Ина відкрито підтримала Москву і заявила, що "КНДР стоїть на одному полі бою з РФ".

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив повну підтримку загарбницькій війні Путіна проти України.

За інформацією Reuters, ПВК "Вагнер" отримала партію зброї з Північної Кореї для війни проти України. Про те, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів,в Білому домі повідомили ще на початку листопада.

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