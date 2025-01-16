КНДР втратила третину своїх військ на Курщині, але у них "бездоганна підготовка" – Forbes

Втрати серед північно-корейських бійців не означають, що вони не є "серйозними воїнами".

За словами президента України Володимира Зеленського, третина північно-корейських військових у Курській області була вбита або поранена. Цю заяву підтвердив керівник розвідувального центру сил оборони Естонії полковник Антс Ківіселг.

Про це повідомляє Forbes.

Втрати серед бійців КНДР не означають, що північні корейці не є "серйозними воїнами", зауважив український військовий та кінорежисер Володимир Демченко. Він пояснив, що у північних корейців "бездоганна стрілецька підготовка".

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У жовтні 2024 року Північна Корея розгорнула свій 11-й армійський корпус під Курськом. А разом із ним – протитанкові машини, гаубиці, ракетні установки та засоби протиповітряної оборони. До приблизно 48 тис. російських військових, які воюють на Курщині, приєдналися 12 тис північнокорейських військовослужбовців.

Військові з КНДР розпочали свої перші штурми у грудні, йдучи пішки через засніжені поля, щоб атакувати українські лінії. Незважаючи на жахливі втрати через українські міни, артилерію та безпілотники, північні корейці продовжували наступати – і витіснили українських бійців, які мали чисельну перевагу, принаймні з одного прифронтового села.

Атака спершу силами піхоти, переважно без підтримки бронетехніки, не є винятково явищем Північної Кореї. Українські безпілотники всюди постійно, тому російські та північнокорейські машини практично не можуть цьому протистояти. За словами одного російського блогера, танки "просто не доходять до рубежу для атаки". Їх атакують дрони за милі.

Піхота несе основний тягар битви. Понад 200 північних корейців були вбиті або поранені під час їхнього першого штурму на Курщині. До середини січня 3800 із 12 тис. військовослужбовців 11-го армійського корпусу Північної Кореї були вбиті, поранені або, що менш ймовірно, потрапили в полон.

За словами Зеленського, маленька жменька північних корейців, яку взяли у полон українці, свідчить про безжалісність об’єднаної російсько-північнокорейської армії.

"Російські сили та інші військовослужбовці з Північної Кореї зазвичай страчують своїх поранених, щоб стерти будь-які докази участі Північної Кореї у війні проти України", – сказав президент.

Поранені бійці КНДР іноді вбивають себе, позбавляючи своїх товаришів жахливої відповідальності.

"Це абсолютно загартовані типи, які у разі поранення діють за єдиною схемою: витягнути шпильку, приставити до голови гранату і добраніч", – написав Демченко.

Неймовірно, але втрати Північної Кореї могли б бути вищими, якби не їхня чудова підготовка до стрільби. На відміну від погано навчених російських новобранців, типовий північнокорейський піхотинець витратив роки на підготовку до бою.

"Про це свідчить статистика щодо знищених ними малих безпілотників", – зазначив Демченко.

Українські малі вибухонебезпечні дрони все ще знищують багато північних корейців. Але вони ліквідували б іще більше, якби ці бійці не збивали багато безпілотників.

"Вичерпаний на третину північнокорейський 11-й армійський корпус може потребувати підкріплення – і вже невдовзі. Незрозуміло, чи Пхеньян зобов’язався розгорнути додаткові війська. Але північнокорейський режим, безсумнівно, стимулює продовжувати надсилати людей. Повідомляється, що Москва торгує ключовими військовими технологіями в обмін на додаткову робочу силу", – резюмується у статті.

До слова, раніше сержант медичної роти 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Бондар розповів, що бійці з КНДР, які діють на Курському напрямку, мають високий рівень підготовки: фізичну витривалість, велику моральну стійкість та чудові бойові навички.

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