Північна Корея вичерпала свої запаси артилерійських снарядів для постачання Росії, що підтверджують останні дані.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в коментарі Reuters.

За його словами, попри запуск масового виробництва FPV-дронів, Пхеньян уже не здатен забезпечувати РФ попередніми обсягами боєприпасів.

Скібіцький зазначив, що торік мільйони північнокорейських артснарядів допомогли Росії підтримувати темп стрільби на фронті. Загалом із 2023 року Пхеньян передав Москві близько 6,5 мільйона артилерійських снарядів.

Однак цього року ситуація змінилася: обсяги постачання скоротилися більш ніж удвічі. Причина — вичерпання запасів боєприпасів у КНДР.

За інформацією ГУР, у вересні цього року не було зафіксовано жодних поставок снарядів з Північної Кореї до Росії. У жовтні певні партії все ж відправили, але майже половина надісланих снарядів виявилася настільки старою, що їх довелося направляти на російські заводи для додаткової обробки або модернізації.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії.

Ми раніше інформували, що Північна Корея висловила тверду солідарність із позицією Російської Федерації щодо війни проти України.