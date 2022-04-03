Книга катів: Зеленський заявив про створення в Україні спеціального механізму правосуддя для розслідування звірських вбивст

Книга катів: Зеленський заявив про створення в Україні спеціального механізму правосуддя для розслідування звірських вбивст

Механізм правосуддя повинен запрацювати негайно, зазначив Зеленський.

В Україні створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.

Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Голова держави пояснив, що суть механізму - це спільна робота національних та міжнародних фахівців, слідчих, прокурорів та суддів. Він дозволить притягнути до відповідальності всіх, хто брав участь у цій страшній війні.

Зеленський наголосив, Міністерство закордонних справ, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки, розвідка та інші структури згідно зі своєю компетенцією повинні спрямувати всі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно.

Після цього, як повідомив український президент, російський окупант буде внесений у спеціальну Книгу катів і покараний.

"Закликаю всіх наших громадян та друзів України у світі, які можуть долучитися до цієї роботи й допомогти встановленню справедливості, зробити це. Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різні часи. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі. Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний", - сказав Зеленський.

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