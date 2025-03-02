Коаліція охочих захистити угоду – прем'єр Британії зробив важливу заяву про миротворців

Прем'єр підтверджує плани зібрати "коаліцію охочих"для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди, де Велика Британія збирається взяти на себе провідну роль.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон відправить миротворців до України, аби забезпечити гарантування мирної угоди з РФ.

Про це він сказав на пресконференції за результатами саміту в Лондоні.

Стармер запевнив, що Лондон продовжить надавати військову допомогу Києву та збільшити економічний тиск на Росію, щоб посилити Україну зараз.

У разі укладання мирної угоди він обіцяє продовжити зміцнювати обороноздатність України, щоб стримати будь-яке майбутнє вторгнення.

Прем'єр підтверджує плани зібрати "коаліцію охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди, де Велика Британія збирається взяти на себе провідну роль.

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"Ми відрядимо контингент до України, щоб захисити виконання цієї угоди. Ми підемо далі, щоб створити коаліцію охочих захистити угоду в Україні та гарантувати мир. Не кожна країна буде відчувати себе здатною зробити свій внесок, але це не може означати, що ми сидітимемо склавши руки. Натомість ті, хто готовий, активізуватимуть планування зараз із справжньою терміновістю, Велика Британія готова підтримати це "чоботами на землі" та "літаками у повітрі" (йдеться про сухопутні війська та авіацію – Ред.) разом з іншими. Європа має зробити важку роботу", – каже Стармер.

Раніше Кір Стармер заявив, що Європа переживає момент, який трапляється раз у покоління.

Також він повідомив, що Лондон, Київ та Париж домовилися спільно розробити план для припинення війни.

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