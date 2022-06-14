Коаліція Польщі, Великої Британії та України здатна вирішити результат війни – Піонтковський

Перемога України у війні суттєво залежить від західних партнерів та масштабів їхньої військової допомоги.

Днями, 15 червня, у Брюсселі відбудеться чергова зустріч "Рамштайн-3", на якій обговорюватимуть надання Україні зброї. Однак, якщо результатом цієї зустрічі знову стане лише незначний поступ, слід переходити до "плану Б", де ключову роль відіграватимуть Велика Британія та Польща.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський, пише 24 канал.

Йдеться про план прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо військової коаліції трьох держав – Україна, Велика Британія та Польща.

"Тому у випадку невдачі "Рамштайну", якщо звідти надсилатимуть якісь невизначені сигнали, а список Подоляка не буде задоволений, треба переходити до другого плану. Думаю, що Польща та Великобританія будуть до цього готові", – наголосив він.

Нагадаємо, у списку лендлізу є ЗРК Patriot та винищувачі F-16 – Піонтковський про перелом війни на Донбасі.

Читайте також: