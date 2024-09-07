Коаліція терористів всерйоз готується до глобальних воєн та конфліктів – Жорін

За словами Жоріна, поки Захід вагається, місяцями обмірковуючи можливість бити їхньою зброєю по ворожій території, у коаліції терористів все набагато швидше відбувається.

Доставка іранських балістичних ракет Росії мала б мотивувати наших партнерів до дій. Тому що рівень згуртованості та підтримки в цій корпорації зла на абсолютно іншому рівні.

Про це заявив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

За словами Жоріна, поки Захід вагається, місяцями обмірковуючи спочатку взагалі можливість бити їхньою зброєю по ворожій території, а потім ще й кожен метр – там все набагато швидше відбувається.

"Виготовили, передали, виготовляють наступну партію. Без будь-яких обмежень та умов. Бо коаліція терористів всерйоз готується до глобальних воєн та конфліктів. А Захід, по ходу, готується все про***ти", – написав військовий, не стримуючи емоцій.

Нагадаємо, влада Ірану вже відправила до Росії балістичні ракети малої дальності.

Раніше повідомлялося, що передані Росії іранські ракети Dezful зможуть дістати до будь якої точки України і несуть у собі ще більшу небезпеку, ніж російські "Іскандери".

Нова загроза! Іран передав Росії балістичні ракети!

Читайте також: