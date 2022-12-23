Кого Кремль офіційно призначить "цапом-відбувайлом" за поразку у війні: припущення генерала запасу

На думку експерта, начальника Генштабу РФ Герасимова звинуватять у всіх військових провалах.

Начальника Генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова Кремль скоріш за все звинуватить у всіх провалах війни в Україні, адже путінському режимові вкрай необхідно знайти крайнього.

Таку думку висловив військовий експерт, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал запасу Ігор Романенко, інформує FREEДОМ.

За словами експерта, військова кар’єра Герасимова фактично завершена і його звільнення є лише питанням часу.

Романенко певен, що Герасимова звинуватять і у військових провалах, і у проблемах в армії РФ, зокрема щодо збільшення її чисельності.

"Він стане офіційним цапом-відбувайлом у цій війні", — вважає експерт.

"Залишилося питання за формою… Це — резерв очікування того моменту, коли треба буде чітко назвати винних. Винні вже є серед військових, вони змінювалися, якось там пара випускалася", — підсумував Романенко.

Фото: Associated Press

Раніше припущення про звільнення Валерія Герасимова зробив міністр оборони Великої Британії Бен Волес. На його думку, Путін не хоче бути винним за провали на війні, тому перекладе відповідальність на Герасимова.

У британській розвідці припустили, що на зрежисованій зустрічі з військовим командуванням, зокрема з Герасимовим, Путін, ймовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення "спеціальної військової операції".

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