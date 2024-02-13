Кого могли відправити рятувати Авдіївку: пояснив полковник запасу

На його думку, без достатньої кількості боєприпасів “жодна бригада нічого не зробить”.

До Авдіївки могли відправити одну з найкращих бригад української армії. Мовиться про 3-тю окрему штурмову бригаду.

Про це в ефірі “24 каналу” розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Це серйозна бригада, нею керує досить успішний командир. Ми кілька разів її ставили в приклад. Вони правильно підібрали всю систему комплектації своїх підрозділів, вони першими запустили рекрутинговий центр всередині бригади. (...) У них зараз повністю забитий штат, і ще люди стоять у черзі, щоб потрапити до "трійки", – розповів Роман Світан.

Проте без достатньої кількості боєприпасів “жодна бригада нічого не зробить”, наголошує він. На його думку, необхідно залучити щонайменше близько трьох бригад, а вже після цього – ухвалювати рішення “щодо певних дій з відсікання північної клешні”.

"Десь у напрямку від Костянтинівки вздовж дороги на Авдіївку треба відсікати північну клешню. Просто загнати до Авдіївки бригаду – це не вирішити питання, це утримати час – місяць-півтора – до путінських перевиборів. Але це не вирішує глобально питання. Вирішує саме відсікання північної клешні", – резюмував полковник.

Нагадаємо, що наразі оперативного оточення Авдіївки немає.

Читайте також: