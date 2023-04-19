Кого не можуть мобілізувати, хто може проходити службу лише добровільно і за місцем проживання

Розповідаємо, які категорії українців під час воєнного стану можуть бути мобілізованими за їхньою згодою та служити за місцем проживання в матеріалі ТСН.ua

Згідно з ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», під час воєнного стану можуть бути мобілізовані на військову службу лише за їхньою згодою і тільки за місцем проживання військовозобов'язаних такі категорії громадян:

Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю.

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину (тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (це повинно підтверджуватися документом, виданим лікарсько-консультативною комісією).

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.

Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

Які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК або лікарсько-консультативної комісії потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

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